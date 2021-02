Després del col·lapse - Actualitat COVID - 25/01/21

S’estan complint les pitjors perspectives anunciades respecte a la tercera onada. Els hospitals comencen a arribar a situacions preocupants. A Catalunya, hi ha 3000 persones ingressades per COVID i les UCI’s estan vora al 50% de la seva capacitat. I se sabia que passaria. D’altra banda, continua la vacunació però no al ritme que desitjaríem. Ni a Espanya ni al món, i la preocupació es fa més intensa vers que això permeti que el virus avanci, muti i pugui escapar de les vacunes. El tema d’aquesta setmana és si estem deixant de vacunar una de cada 6 persones a les que podríem estar vacunant amb els vials que tenim perquè no fem servir les xeringues i agulles adients. I algú hauria de respondre a la pregunta de per què no les utilitzem des del primer dia.