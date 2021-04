Cuando los elefantes sueñan con la música - Todo saldrá bien - 16/04/21

La saxofonista londinense de padres caribeños Nubya Garcia abre ('The message continues') y cierra ('Pace') un programa con la cantante y pianista estadounidense Carmen Lundy y su disco 'Jazz deluxe' ('Showtime', 'It will be all right', 'Prairie calm', 'Brahms lullaby', 'It´s a new day', 'Pamela'), el italiano Daniele di Bonaventura y su disco de piano solo 'Romanze senza parole' ('Sogno di primavera', 'Waltz for Catia') y tocando el bandoneón en el disco 'Musica da lettura' del trompetista Paolo Fresu ('El ciego', 'Mineralogia', 'No potho reposare') y los brasileños del cuarteto Passo Torto y la cantante Ná Ozzetti en un disco de 2015 titulado 'Thiago França' ('Cipó', 'Beth', 'Este homem').