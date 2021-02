Cuando los elefantes sueñan con la música

'Tributum', pieza de su autoría, da título a un disco del guitarrista Fabiano Chagas; 'As rosas não falam', de Cartola, 'Ninho de vespa', de Dori Caymmi y Paulo César Pinheiro, y 'Coisa feita', de João Bosco, Aldir Blanc y Paulo Emilio, en el disco de la cantante Federica Ferrari 'A jóia escondida'; Ferruccio Spinetti y Giovanni Ceccarelli tocando música de Ennio Morricone ('I figli morti', 'Hurry to me', 'Tema d´amore', 'Un uomo si é dimesso') en su disco 'More Morricone'; Fleurine cantando 'Dreaming' y 'My king' -con Brad Mehldau al piano- en 'Brazilian dream'. Despedida con Emilio Solla Tango Jazz Orchestra y 'Llegará, llegará, llegará' de su disco 'Puertos'.