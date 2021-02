Cuando los elefantes sueñan con la música

Emilio Solla Tango Jazz Orchestra con 'Chacafrik', dedicada a Benguela, y 'La Novena', dedicada a Buenos Aires, de su disco 'Puertos'. La brasileña Julie Wein en su primer disco, 'Infinitos encontros', con sus canciones 'Trânsito de marte', 'Beiral da porta' y 'Valsa em sim'. Dos de los guitarrista más influyentes de las últimas décadas, Bill Frisell, tocando en trío 'Winter always turns into spring' y ''What world needs now', de Burt Bacharach y Hal David, y Pat Metheny, tocando en solitario, también de Bacharach/David, 'Alfie'. Federica Ferrari canta para terminar dos composiciones de Edu Lobo: 'Ave rara' -con letra de Aldir Blanc- y 'Casaforte'.