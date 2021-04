Cuando los elefantes sueñan con la música - Ningún dolor - 12/04/21

Canciones del último disco de Gal Costa, 'Nenhuma dor', que la cantante bahiana ha grabado a dúo con Rodrigo Amarante ('Avarandado'), Zeca Veloso ('Nenhuma dor'), Silva ('Só louco'), Criolo ('Paula e Bebeto'), António Zambujo ('Pois é'), Zé Ibarra ('Meu bem, meu mal'), Tim Bernardes ('Baby') y Jorge Drexler ('Negro amor'). Del acordeonista Marc Berthoumieux 'Victoria' y 'Carnavalse' y de la trompetista Airelle Besson 'The sound of your voice part I' y 'Uranus et Pluton'. Despedida con John Patitucci, Vinnie Colaiuta y Bill Cunliffe tocando 'The one step' de Chick Corea.