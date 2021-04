Cuando los elefantes sueñan con la música - HH - 13/04/21

En su último disco, 'HH', el guitarrista Lionel Loueke rinde homenaje a Herbie Hancock, que ayer cumplió 81 años, con grabaciones de sus composiciones 'Hang up your hangs up', 'Tell me a bedtime story', 'Butterfly' y 'Cantaloupe island'. Escuchamos después al pianista tocando con Milton Nascimento y Naná Vasconcelos 'Cantaloupe island', 'La bamba', 'Fruta boa', 'San Vicente' y 'Bola de meia, bola de gude'. Y, en un homenaje a Antonio Carlos Jobim, en 1993, con Gal Costa ('A felicidade'), Harvey Mason, Alex Acuña y Ron Carter ('Ela é carioca') y con Jobim, Oscar Castro-Neves, Paulo Jobim, Carter, Mason y Acuña ('Wave').