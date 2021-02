Cuando los elefantes sueñan con la música - Encuentros y despedidas - 28/01/21

João Senise canta clásicos como 'Nice´n´easy', 'Blue moon', 'Beyond the sea' y 'That old feeling' en su disco del año pasado 'Nice´n´easy'. Federica Ferrari canta las canciones brasileñas 'Ninho de vespa', 'Encontros e despedidas' y 'Coisa feita' en su reciente 'A jóia escondida'. Y escuchamos canciones de Ivan Lins, grabadas por el clarinetista, flautista y saxofonista Eddie Daniels en el disco 'Night kisses' ('Quadras de roda: O passarinho cantou', 'Amor', 'Depois dos temporais') y por el propio Ivan con Chucho Valdés e Irakere en 'Ao vivo' ('Lua soberana'/'Confins').