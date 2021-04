El bajista John Patitucci con Vinnie Colaiuta y Bill Cunliffe en el disco 'Trio' ('Laura', 'The one step', 'Good morning heartache') y con Yotam Silberstein y Rogerio Boccato en 'Irmãos de fe' ('As vitrines', 'Sinhã', 'Irmão de fe'). Jane Monheit canta clásicos como 'I believe in you, 'Lush life', 'Let´s face the music and dance' o 'The nearness of you', en su disco 'Come what may', y Gretchen Parlato su 'Wonderful' en el disco 'Flor'.