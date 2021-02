Cuando los elefantes sueñan con la música - Ciudad de sueños - 27/01/21

Del disco del guitarrista brasileño Chico Pinheiro 'City of dreams' el tema que le da título, 'Gesture' y 'Encantado' -con el saxofonista Chris Potter; del disco de la cantante holandesa Fleurine 'Brazilian dream' sus canciones 'Sing free! Caged bird' y 'Longing' -con Chris Potter y Brad Mehldau al piano- y del disco del pianista estadounidense Billy Childs 'Rebirth' sus composiciones 'Stay' -con la voz de Alicia Olatuja- y 'Tightrope'. Recuperamos antiguas grabaciones de la nonagenaria cantante Helen Merrill: 'Just imagine', 'Lazy afternoon' y 'All of you'. Despide Chick Corea tocando en solitario 'Waltz for Debby' de Bill Evans.