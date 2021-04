Cuando los elefantes sueñan con la música - Por Billie Holiday - 05/04/21

Billie Holiday, una de las mayores cantantes de todos los tiempos, nació en un mes de abril. Acaba de estrenarse la película biográfica 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday' en la que la cantante Andra Day hace de Billie e interpreta canciones como 'All of me', 'Solitude', 'I cried for you', 'Ain´t nobody´s business', 'Break your fall' o 'Lady sings the blues'. Escuchamos a la propia 'Lady Day', en la banda sonora del reciente documental 'Billie', cantando 'Now or never', 'God bless the child', 'Just one more chance', 'My man', 'I only have eyes for ypu', 'I´ll never smile again', 'Don´t explain' y 'Strange fruit'. Además, grabaciones suyas de 'Blue moon', 'April in Paris' y 'Fine and mellow'.