El carguero Ever Given, que bloquea el canal de Suez desde hace días, ha sido movido esta mañana y espera poder reflotarse con la subida de la marea. En el Reino Unido, Inglaterra relaja las medidas de confinamiento desde hoy y permite reunirse a 6 personas en el exterior. En Alemania, la canciller Angela Merkel advierte a los Länder que si no cumplen lo pactado en la desescalada, el gobierno federal podría tomar medidas. En Italia, un estudio en Vo, municipio epicentro de la pandemia en la primera ola, revela que los anticuerpos tras padecer la enfermedad duran al menos 10 meses. Las UCI en ese país están a punto de superar las cifras de ocupación de hace un año. En Yemen, la guerra tapa la situación crítica que atraviesan los hospitales por la COVID-19. Francia se resiste a endurecer las restricciones a pesar de las cifras de contagios. Aumenta la presión migratoria en la frontera de Estados Unidos con México.