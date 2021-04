Como lo oyes - Suite & Symphony - 01/04/21

Suite, sinfonía, preludio, intro, entre cuerdas y metales, vientos y timbales, campanas y claves… Música de cine, de Cenicienta, de Cinema Paradiso, de Retorno a Brideshead, rock progresivo, la revolución teutona y latina de Van Dyke Parks… la gloria orquestal de George Martin… La guitarra de Steve Erquiaga, la eléctrica de Andy Latimer (Camel). El piano de David Benoit con el saxo alto de David Sanborn…

DISCO 1 DAVID BENOIT & DAVID SANBORN Cinderella Medley 7’18

DISCO 2 MIKE OLDFIELD Tubular Bells: Intro + Finale 1973 14’25

DISCO 3 GEOFFREY BURGON Brideshead Revisited Suite Mix 7’18

DISCO 4 VAN DYKE PARKS The Parting Hand 6´05

DISCO 5 STEVE ERQUIAGA Themes From Cinema Paradiso: First Youth/Love Theme For Nata 4’21 CAFÉ PARADISO 1997

DISCO 6 CAMEL Rhayader + Rhayader Goes To Town 8’22

DISCO 7 GEORGE MARTIN The Pepperland Suite (Pepperland / March Of The Meanies / Sea Of Monsters / Pepperland Reprise) + Here Comes The Sun 1998 9’50’