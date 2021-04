Como lo oyes - Philadelphia International Records, 50º Aniversario 2 - 16/04/21

Celebramos el 50º aniversario de la fundación del sello Philadelphia International Records por iniciativa de Kenny Gamble y Leon Huff junto a Thom Bell. El Sonido Filadelfia rivalizó poderosamente con el sello Motown y el sello Atlantic ambos de Detroit que tantos clásicos cosecharon durante los sesenta. Aquí suenan más éxitos junto a rarezas y joyas olvidadas. ¿Quién se acuerda del grupo Soul Survivors, la banda donde inició su carrera profesional el gran teclista Neil Larsen, tan habitual en nuestro programa.

DISCO 0 DON CORNELIUS (SOUL TRAIN) Enjoy Yourself (GOLDEN GATE GROOVE -1) 1973

DISCO 1 MFSB Freddie’s Dead. (GOLDEN GATE GROOVE -2) 1973

DISCO 2 THE Philadelphia International ALL STARS Let's Clean Up The Ghetto (EL SONIDO DE FILADELFIA CD 2 - 8)

DISCO 3 ARCHIE BELL & THE DRELLS Don't Let Love Get You Down (EL SONIDO DE FILADELFIA CD 1 - 18)

DISCO 4 McFADDEN & WHITEHEAD Ain’t No Stoppin’ Us Now (EL SONIDO DE FILADELFIA CD 2 - 1) 1979

DISCO 5 MFSB Sexy (BEST OF MSFSB - 6)

DISCO 6 THE DELFONICS I Told you So (PHILLY FREEDOM - 2)

DISCO 7 THE INTRUDERS (Win, Place or Show) She’s A Winner (EL SONIDO DE FILADELFIA CD 1 - 12)

DISCO 8 HAROLD MELVIN & THE BLUE NOTES If You Don't Know Me By Now Else (EL SONIDO DE FILADELFIA CD 2 - 2)

DISCO 9 TEDDY PENDERGRASS Love T.K.O. (EL SONIDO DE FILADELFIA CD 2 - 19)

DISCO 10 FRANTIQUE Strut Your Funky Stuff (EL SONIDO DE FILADELFIA CD 2 - 18)

DISCO 11 DEREK AND CYNDI You Bring Out The best Of Me (Cara 1 Corte último) 1975

DISCO 12 SOUL SURVIVORS City Of Brrtherly Love (Cara 1 Corte 3)

DISCO 13 THE TRAMMPS Where Do We Go from (PHILLY FREEDOM - 3)

DISCO 14 THE FUTURES Don’t Let It Go To Your Head (THE GREATEST HITS PH.I. -19)