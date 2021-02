Como lo oyes - Phil Collins 70th Birthday - 28/01/21

Face Value 40th Anniversary

Tal vez seas un admirador o tal vez te pique la curiosidad sobre ese pesado que no dejaba de salir en las listas de grandes éxitos hace unos treinta años# En cualquier caso, te doy la bienvenida»

Phil Collins

Phil Collins cumplirá pasado mañana sábado 70 años. Y este año celebrará el 40 º aniversario de la publicación de su primer disco en solitario “Face Value”, más allá de sus discos previos con Genesis y Brand X. Tenemos como invitado a Gonzalo Albert, editor de la autobiografía Not dead Yet (Aún No Estoy Muerto) de Collins, y con el que mantuvo una estupenda relación de cara a la edición española. Phil Collins, el niño de cinco al que regalaron una. batería, el joven que acudió a la prueba anunciada para un nuevo batería de Genesis en la revista Melody Maker, el batería que cantó en lugar de Peter Gabriel, el que se unió al jazz fusión de Brand X, el artista que en solitario se convirtió en estrella pop y trabó amistad con Eric Clapton, The Beatles, Stephen Bishop, John Martyn, Frida (Abba) o Walt Disney.

DISCO 1 THE PHIL COLLINS BIG BAND Sussudio (1)

DISCO 2 PHIL COLLINS in The Air Tonight (FACE VALUE - 1)

DISCO 3 GENESIS Follow You Follow Me (6)

DISCO 4 BRAND X Sun In The Night (BARRY GIBB - 17)

DISCO 5 PHIL COLLINS This Must Be Love (FACE VALUE - 2 )

DISCO 6 PHIL COLLINS/INTERVIEW ¿Alfred Hitchcock? (Cara B Corte 14)

DISCO 7 JOHN MARTYN Couldn't Love You More (1)

DISCO 8 PHIL COLLINS Another Day in Paradise (HITS - 1)

DISCO 9 PHIL COLLINS Two Worlds (TARZÁN - 9)

DISCO 10 GENESIS That’s All (15)