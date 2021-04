Como lo oyes - MARVIN GAYE 82 Birthday/ 50º Aniversario de "What's Going On - 02/04/21

Mix Hit. Segundo capítulo. Mezclas caprichosas de grandes temas de la música disco-funk de los setenta, la década prodigiosa de las pistas de baile, la revolución de esqueletos danzando bajo la bola de espejitos… El modelo de Studio 54 en Nueva York seguido y explotados por superestrellas - Bee Gees, Michael Jackson - y especialistas del género. Sentirse vivo, veraniego, feliz. Aquellas canciones, aquella música no ha hecho más que crecer. Por eso, sigue sonando. Balando éxitos en Black Is Black. Feliz fin de semana.

DISCO 1 MARVIN GAYE A Funky Space Reincarnation (instrumental) (original 12-inch) 8’19

DISCO 2 MARVIN GAYE POPURRI STUBBORN FELLOW + Mister Sandman 5’20

DISCO 3 MARVIN GAYE & TAMMI TERRELL Ain’t No Mountain High Enough (1967 United ) + Ain't Nothing Like The Real Thing (1968) You’re All I need ) You’re All I need (1968) +Good Lovin' Ain't Easy To Come By (1969 Easy ) 4’46

DISCO 4 MARVIN GAYE & DIANA ROSS POPURRI DUETS Stop, Look, Listen (To Your Heart) +The Things I Will Not Miss 5’59

DISCO 5 MARVIN GAYE I Heard It Through The Grapevine+How Sweet It Is Be loved… 6’15

DISCO 6 MARVIN GAYE Inner City Blues U(make me wanna holler) (Live) 5’10

DISCO 7 MARVIN GAYE What's Going On/Let’s Get It On (Live) 10’10

DISCO 8 MARVIN GAYE My Love Is Waiting [Alternate Vocal/Mix] 5’16 Midnight Love

DISCO 9 MARVIN GAYE Sexual Healing 3’58