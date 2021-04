Como lo oyes - Canciones Secretas - 15/04/21

Ya tenemos lo nuevo de Dr. Lonnie Liston Smith con la colaboración de Iggy Pop. Donald Fagen y Steve Winwood han anunciado gira estadounidense y parcialmente europea para la segunda mitad de este año y el próximo 2022. Winwood en su tercer disco grabó “Valerie” con letra de Will Jennings (“Street Life”) y que estaba dedicada a Valerie Carter. Buscamos también relación entre Danny O’Keefe y Donny Hathaway y entre Stephen Bishop y Chaka Khan. Estrenamos también lo nuevo de Lake Street Dive y de Dumpstaphunk y recordamos al dúo de new soul Changing Faces y a Montell Jordan con una canción que grabó en su día Teddy Pendergrass para el Sonido de Filadelfia que cumple 50 años y al que mañana dedicaremos un segundo capítulo.

DISCO 1 LEE RITENOUR Couldn’t Help Myself (7)

DISCO 2 DONALD FAGEN I’m Not The Same Without You (2)

DISCO 3 STEVE WINWOOD Valerie (Cara 1 Corte 1)

DISCO 4 VALERIE CARTER Trying To Get To You (9)

DISCO 5 THE MARCUS KING BAND Everything (6)

DISCO 6 DONNY HATHAWAY Magdalena (9)

DISCO 7 LAKE STREET DIVE Same Old News (3)

DISCO 8 DUMPSTAPHUNK Make It After All (2)

DISCO 9 CHANGING FACES Lovin' Ya Boy (3)

DISCO 10 MONTELL JORDAN Close The Door 14)

DISCO 11 STEPHEN BISHOP Save It For A Rainy day (9)

DISCO 12 CHAKA KHAN I Want (Cara 2 Corte )

DISCO 13 DR. LONNIE SMITH & Iggy Pop Why Can’t We Live Together (1)

DISCO 14 DANNY O’KEEFE You look Just Like A Girl Again (16)