Como lo oyes - Canciones para que nos gusten los lunes - 25/01/21

Canciones para que nos gusten los lunes. Entre la pasión y la magia. Dos corazones que se encuentran, dos canciones. Una llamada que no llega. Dos mensajes, un solo billete de ida. El tiempo vuela, el mundo se acelera a nuestro alrededor y hacemos lo que podemos. La guitarra de Lee Ritenour o el bajo de Stanley Clarke en sus tiempos más funk. El dúo Eye To Eye, entre Steely Dan y The Police. Patti Austin cantando a Thomas Dolby. El sempiterno, inagotable Van Morrison. La olvidada Evie Sands… Anaheim, el grupo anterior y paralelo de Morgan… El jueves Phil Collins cumplirá 70 años y este año se cumplen 40 de su primer disco en solitario y de “In The Air Tonight”.

DISCO 1 LEE RITENOUR Countdown (Captain Fingers) (6)

DISCO 2 PATTI AUSTIN Ability To Swing (2)

DISCO 3 EYE TO EYE Time Flys (I LOVE YOU - 4)

DISCO 4 THE POLICE When The World Is Running Down (3)

DISCO 5 STANLEY CLARKE Jamaican Boy (11)

DISCO 6 VAN MORRISON Everytime I See A River (2)

DISCO 7 LAURA ALLAN One Way Ticket (4)

DISCO 8 DR. J & THE SABAN JAZZ BAND And I Love Her (Cd 2 - 1)

DISCO 9 SHELBY LYNNE Why Don’t You Call Me (2)

DISCO 10 EVIE SANDS I Love Makin' Love To You (I LOVE YOU - 18)

DISCO 11 STEVIE WONDER Contusion (Cd 1 - 4)

DISCO 12 ANAHEIM Doing Good (9)

DISCO 13 PHIL COLLINS I Missed Again (7)

DISCO 14 LAUREN HENDERSON Day by Day (Duo Version) [feat. Sullivan Fortner] (9)