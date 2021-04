Como lo oyes - Cada pequeña canción - 08/04/21

Miguel Ríos hace suyo “Send In The Clowns”, un clásico de Stephen Sodheim que inmortalizó Frank Sinatra. Canciones melódicas que nos apaciguan suavemente la ansiedad, el descontento, la ira, el desengaño… Seleccionadas de la fonoteca más exquisita. Quique González y la poesía de Luis García Montero para ir calentando motores de cara al Día del. Libro. Las hermanastras Carlen Carter y Rosanne Cash. Hace casi un año John Prine murió pero nos dejó un disco con varias mujeres favoritas. Más voces femeninas: Matraca Berg, Karla Bonoff o Nina “Morgan”. Un par de grupos escoceses y uno irlandés. Y especialidades de la casa: Greg Copeland, Karla Bonoff, America… Y lo nuevo de Ben Howard y de Ziggy Alberts.

DISCO 1 AMERICA Hideaway Part II (13) + AMERICA Amber Cascades (50th ANNIVERSARY - Cd 3 - 8)

DISCO 2 JOHN PRINE & IRIS DeMENT Who’s Gonna Take Your Garbage Out (1)

DISCO 3 MIGUEL RÍOS Que salgan los clowns (MOMO SAID - 17)

DISCO 4 GREG COPELAND Coldwater Canyon (4)

DISCO 5 CARLENE CARTER Every Little Thing (2)

DISCO 6 ROSANNE CASH & STEVE EARLE I‘ll Change For Hou (3)

DISCO 7 BEN HOWARD Far Out (5)

DISCO 8 U2 The Unforgettable Fire (4)

DISCO 9 KARLA BONOFF I Can’t Hold on (3)

DISCO 10 MORGAN Volver (12)

DISCO 11 MATRACA BERG Along For The Riddle (1)

DISCO 12 PREFAB SPROUT Bonny ( CD 1- 2)

DISCO 13 ZIGGY ALBERTS Together (2)

DISCO 14 TRAVIS Flowers In the Window (5)

DISCO 15 THE TRASH CAN SINATRAS How Can I Apply…? (7)

DISCO 16 QUIQUE GONZÁLEZ/LUIS GARCÍA MONTERO El Pasajero (Cara 1 Corte 4)

DISCO 17 FIRST AID KIT Suzanne (2)