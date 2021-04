Como lo oyes - Blues Monday - 12/04/21

Blues, rhythm and blues… para alentar lunes o cualquier hora gris. Título de leyendas del género - Muddy Waters, Bo Diddley, Blind Willie Johnson, Bill Withers - interpretados por figuras también de leyenda como el armonicista, Tom Waits o Johnny Rivers o por nuevas generaciones: Jenny Muldaur, hija de la gran Maria Muldaur o la joven guitarrista Ally Venable. Además, momentos únicos con Buddy Guy y Mick Jagger a la armónica. Lo último de Huey Lewis & The News y de Marcus King o el blues “made in Spain” de Velma Powell & Bluedays.

DISCO 1 LITTLE WALTER & MUDDY WATERS Evans Shuffle (7)

DISCO 2 JOHNNY RIVERS Rolling Stone (9)

DISCO 3 ALLY VENABLE Use Me (9)

DISCO 4 MARCUS KING The Well (2)

DISCO 5 BUDDY GUY & MICK JAGGER You Did The Crime (8)

DISCO 6 TOM WAITS The Soul Of A Man ( God Don't Never Change: The Songs Of Blind Willie Johnson - 1)

DISCO 7 VELMA POWELL & Bluedays Badass Blues (5)

DISCO 8 DUKE ROBILLARD & FRIENDS You Don't Know What You're Doin' (8)

DISCO 9 HUEY LEWIS & THE NEWS Her Love Is Killin' Me (2)

DISCO 10 JENNI MULDAUR Dearest Darlin’ (6) A Bob Diddley Song

DISCO 11 NATHANIEL RATELIFF & The Night Sweats S.O.B (5)

DISCO 12 MARY KAY PLACE Almost Grown (1)

DISCO 13 COLIN JAMES & The Little Big Band Leading Me On (11)

DISCO 14 ERIC BIBB Where Shall I Be (6)

DISCO 15 MARIA McKEE Let Your Light Shine On Me ( God Don't Never Change: The Songs Of Blind Willie Johnson - 10)

DISCO 16 THE HOOTEN HALLERS It's Hard to Trust Your Baby (2)