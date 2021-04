Hay algo que es importante y que muchas veces pasa desapercibido en un mundo en el que parece que lo próximo que hagamos, los proyectos, lo futuro, es lo único que merece la pena. Hablaremos del olvido, de los olvidos, de lo que ya no recordamos o no queremos recordar, de todo ese universo que quedó perdido en algún momento y en algún lugar, cosas que no volverán porque duermen en un oscuro rincón al que no queremos o no podemos acceder.