Clásica y eso

“Nadie es perfecto”. Es la frase que cierra Con faldas y a lo loco. Jack Lemon descubre a su insistente admirador, que no es una mujer y le dice en una lancha a motor una de las frases de amor más contundentes que se han escrito: “¡Soy un hombre!” La respuesta del obnubilado amante es otra gran frase de amor: “Nadie es perfecto”. Está claro que para los enamorados, la perfección del amado no es lo más importante. Pero no solo para los enamorados: casi nadie busca lo perfecto en los demás y, sin embargo, a muchas personas les preocupa tanto alcanzar la perfección que dedican su vida a conseguirlo. Entre estos hay muchos músicos.