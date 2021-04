En este nuevo capítulo de Círculos Excéntricos te contamos la historia de los rastafaris desde su origen en la Jamaica de los años 30, te presentamos a sus personajes más ilustres y repasamos los principales elementos y características que conforman esta cultura tan mercantilizada por el mundo Occidental con la expansión mundial del Reggae. Todo, por supuesto, aderezado con una selección de grandes canciones firmadas por los principales exponentes de la música rastafari.





Playlist

THE WAILERS - Rastaman Chant

BOB MARLEY & THE WAILERS

BURNING SPEAR - Marcus Garvey

LAUREL AITKEN - Haile Selassie

CULTURE - Marriage In Canaan

RAS MICHAEL AND THE SONS OF NEGUS - Zion Land

COUNT OSSIE - Sam´s Intro

HORACE ANDY - In the Light

THE WAILERS - Kaya

CEDRID 'IM' BROOKS, COUNT OSSIE - Right on Rasta