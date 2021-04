En este nuevo capítulo de Círculos Excéntricos diseñamos nuestra particular banda sonora a partir de canciones que han sonado en películas con un fuerte vínculo contracultural, bien por su temática o por ser creadas al margen de las normas establecidas por la industria cinematográfica.

Playlist

IGGY POP - Lust For Live (Trainspotting)

ROGER MCGUINN - Ballad of Easy Rider (Easy Rider)

ELVIS PRESLEY - Mystery Train (Mistery Train)

BLACK STAR - Brown Skin Lady (Ken Park)

LOVE AMONG FREAKS - Clerks (Clerks)

SONIC YOUTH - Sunday (SubUrbia)

STEPHEN TRASK - Origin of Love (Hedwig and the Angry Inch)

STEPHEN TRASK - Midnight Radio (Hedwig and the Angry Inch)

THE HIGH NUMBERS - Zoot Suit (Quadrophenia)

HAPPY MONDAYS - 24 Hour Party (24 Hour Party)