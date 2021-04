Cierra la puerta - Por un minuto de esta noche... - 18/04/21

Reggie llamó a aquella primera novia con aquella vieja canción de fondo, como si eso le aportase seguridad. Pero ella no le quería ya... Se marchó y le dejó compuesto y sin ese amor tan ingenuo como intenso. Las escenas de pasión se daban en innumerables lugares, pero tal vez éramos demasiado jóvenes... Sin embargo, nunca es pronto (ni tarde) para recordar aquellas canciones que marcaron aquellos primeros conatos de amor: Tennessee, Los Rebeldes, Elvis Presley, The Doors... o por supuesto... The Ronettes. El resto es historia de un primer amor frustrado que casi treinta años después vuelve a la palestra gracias a tu programa de lujuria musical. Shhhssst! Mantén el secreto.