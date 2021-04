Edició Migdia- JXC bloqueja la investidura d'Aragonès amb una segona abstenció

JXC s'abstindrà demà en la segona volta del debat d'investidura de Pere Aragonès. Segons els republicans tot i ser una oportunitat perduda no deixaran de negociar per intentar accelerar al màxim la formació d'un govern. Els Comuns insisteixen que hi ha una alternativa a JXC, un govern d'esquerres.

Mentrestant i a les portes de Setmana Santa el virus continua enfilant-se a Catalunya i torna a creix la pressió hospitalària per segon dia consecutiu. Generalitat i Endesa han arribat a un pacte per condonar el deute de més de 35 mil famílies vulnerables. I perquè no acumulin nous deutes la companyia pagarà el 50 per cent de les factures i la Generalitat i les diputacions l'altre 50 per cent.