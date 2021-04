Edició Matí Girona-Salut tancarà l'espai Orpea de Girona mentre pugen els contagis

A les comarques gironines avui destaquem que:

El Departament de Salut ha confirmat que demà tancarà l'espai Orpea de Girona. Durant un any ha acollit usuaris derivats de residències geriàtriques afectades per brots de Covid.

La Policia Nacional ha detingut a la Jonquera 31 ciutadans romanesos per justificar el viatge amb certificats de PCR manipulats. Se'ls acusa de ser presumptes autors d'un delicte de falsificació de documents.

El consell regulador DO Empordà dóna suport a la moratòria en la implantació de projectes de renovables i reclama consens amb el territori. L'ens assegura que hi ha una gran preocupació entre els cellers de la zona per l'impacte paisatgístic.