Edició Migdia - Comença a mitjanit una campanya electoral inèdita

A mitjanit comença oficialment la campanya electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer, si el TSJC no aixeca la suspensió del decret d'ajornament. Serà la primera campanya en pandèmia a Catalunya amb actes majoritàriament telemàtics. Els membres de les meses electorals es faran un test d'antígens NO obligatori dos díes abans del 14F. El Departament de JustÍcia ha tornat a concedir el tercer grau als líders independentistes presos, excepte Carme Forcadell, i podran participar de mítings electorals. Catalunya ha tancat el 2020 amb 137 mil llocs de treball destruits per l'impacte de la pandèmia. El nombre d'aturats ha pujat en 132 mil i ja supera de llarg el mig milió. La taxa d'atur frega el 14 per cent. Catalunya no disposa de vacunes, ni de reserva i es desconeix el nombre que arribarà dilluns.