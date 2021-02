Edició Matí Girona-Olot torna a ser la ciutat catalana més castigada pel virus com en la primera onada

A les comarques gironines avui destaquem que:

Olot torna a ser la ciutat catalana més castigada pel virus, tal i com va passar durant la primera onada. Els indicadors de contagi van pujar a la Regió Sanitària de Girona per segon dia consecutiu. La pressió assistencial segueix sent alta i es va sumar un crític més. Ja són 56.

El ple de la Diputació de Girona ha aprovat per unanimitat una moció que reclama a la Generalitat i al govern central que tinguin en compte al territori en la lluita contra la Covid.

Un grup de veïns de Cabanelles, amb el suport de l'entitat ecologista IAEDEN, ha iniciat una campanya contra l'ampliació d'una granja de porcs del municipi. Ara hi ha 1.600 animals i volen posar-n'hi 1.400 més.