Edició Matí Girona-Els indicadors de la COVID milloren a Girona però creix la pressió hospitalària

A les comarques gironines avui destaquem que:

La Regió Sanitària de Girona té 276 persones ingressades per coronavirus, nou més de les que hi havia dissabte. Ara per ara, els indicadors epidemiològics milloren però creix la pressió hospitalària.

Quatre municipis costaners del Baix Empordà demanen que se'ls tracti com un de sol amb les restriccions de la covid-19 i decidir com aplicar-les. Es tracta de Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Calonge-Sant Antoni i Santa Cristina d'Aro.

Nova queixa dels pagesos per la gran població de senglars que hi ha a les comarques de Girona. Diuen que està desbocada i que cal fer alguna cosa per aturar-la ja que els animals estan fent molt de mal als conreus.