Edició Matí Catalunya - 26/01/21

El govern farà test previ de coronavirus per als membres de les meses electorals, i se'ls proporcionarà un EPI per l'ultima franja de votació, de les 7 a les 8 de la tarda, la que s'ha reservat per casos positius i contactes estrets. El govern ultima els serrells del protocol que ha de garantir una jornada segura de votacions. Mentre el fins ara ministre de Sanitat, Salvador Illa, deixa la cartera i desembarca a Catalunya per centrar-se en la campanya. Encara a l'espera de què el Tribunal Superior de Justícia prengui una decisió definitiva sobre la data dels comicis.

Tot plegat quan el govern ha confirmat a Catalunya que ja hi ha transmissió comunitària de la soca britànica. En aquests moments ja són més de 3.000 les persones ingressades amb COVID als diferents hospitals catalans.