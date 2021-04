El Procicat ha oficialitzat la pròrroga de les actuals mesures i restriccions fins al pròxim 9 d'abril, per tant, no hi haurà cap canvi durant les vacances de setmana santa.

En plana política, demà divendres tindrà lloc al Parlament la primera votació per investir Pere Aragonés com a nou president de la Generalitat. El republicà, però, no té els suports necessaris per a ser investit.