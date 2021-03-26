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Informativos Canarias Tarde - 26/03/21

26 mar 2021

- TRAGEDIA EN LA RUTA MIGRATORIA HACIA CANARIAS, CON 3 FALLECIDOS EN UN RESCATE AL SUR DE TENERIFE.

- DATOS COVID-19 EN CANARIAS

- MEDIDAS SEMANA SANTA,. ENTRE ELLAS, VIAJAR CON PCR O ANTÍGENOS ENTRE ISLAS.

- ECONOMÍA EN CANARIAS. HOY SE HA PUBLICADO EN EL BOE LAS AYUDAS A SECTORES AFECTADOS POR LA PANDEMIA.

- ERTES. ¿SE MANTENDRÁN? HABLAMOS CON EL PRESIDENTE ÁNGEL VÍCTOR TORRES.

LAS KELLYS DENUNCIAN QUE SU SITUACIÓN ESTÁ MUY PRECARIZADA.

- EL JUZGADO DE LAS PALMAS DECLARA EN CONCURSO DE ACREEDORES A LA EMPRESA SANTANA CAZORLA.

 

+ ACTUALIDAD DEPORTIVA

+ FILMOTECA CANARIA PROYECTA IMÁGENES DE CANARIAS EN 1925.

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