Informativos Canarias Tarde - 26/03/21

- TRAGEDIA EN LA RUTA MIGRATORIA HACIA CANARIAS, CON 3 FALLECIDOS EN UN RESCATE AL SUR DE TENERIFE.
- DATOS COVID-19 EN CANARIAS
- MEDIDAS SEMANA SANTA,. ENTRE ELLAS, VIAJAR CON PCR O ANTÍGENOS ENTRE ISLAS.
- ECONOMÍA EN CANARIAS. HOY SE HA PUBLICADO EN EL BOE LAS AYUDAS A SECTORES AFECTADOS POR LA PANDEMIA.
- ERTES. ¿SE MANTENDRÁN? HABLAMOS CON EL PRESIDENTE ÁNGEL VÍCTOR TORRES.
LAS KELLYS DENUNCIAN QUE SU SITUACIÓN ESTÁ MUY PRECARIZADA.
- EL JUZGADO DE LAS PALMAS DECLARA EN CONCURSO DE ACREEDORES A LA EMPRESA SANTANA CAZORLA.
+ ACTUALIDAD DEPORTIVA
+ FILMOTECA CANARIA PROYECTA IMÁGENES DE CANARIAS EN 1925.