Café Zimmermann - Rafael Ruibérriz de Torres y el Cuarteto Goya - 09/04/21

En este Café Zimmermann charlamos con el flautista Rafael Ruibérriz de Torres quien, junto al Cuarteto Goya, ha grabado la integral de quintetos de cuerda con flauta de Boccherini. Comenzamos el programa con el siguiente titular: "Música entre jamones. El mercado de la Boqueria se apunta a celebrar el aniversario de Bach. El Liceu y la plaza colaboran con la iniciativa 'Bach in the Subways' que cada año se celebra en ciudades de todo el mundo". Escuchamos a un músico al que también le gusta sacar la clásica a los espacios públicos, como Yo Yo Ma, interpretando un arreglo de una de las secciones de la "Partita para clave nº 5 en Sol Mayor BWV 829". Continuamos escuchando la "Tafelmusik" propuesta por nuestro invitado: el primer plato es el aria "Das Blut" de la cantata BWV 78 de Bach con Wilbert Hazelzet a la flauta (maestro de Ruibérriz), el segundo es un fragmento del final de "Margot" Op. 11 de Turina, con María Espada y la Orquesta Joven de Andalucía, y el postre fue "In memoria aeterna", una página religiosa de Antonio Ripa que sonó con la Orquesta Barroca de Sevilla con la que colabora habitualmente Ruibérriz. También escuchamos distintos fragmentos de esa primera integral de quintetos de Boccherini, formada por las colecciones Op. 17, 19 y 55, y charlamos con nuestro invitado sobre la intrahistoria de estas obras así como de los criterios historicistas que han utilizado para interpretarlas o de sus próximos proyectos