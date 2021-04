"La paella valenciana, camino de ser declarada bien de interés cultural". Ese es nuestro titular de hoy que ilustramos con dos músicas: un fragmento del "Cant de la Carxofa de Alaquàs" que hace poco ha sido declarado bien de relevancia local en Valencia, y después el pasodoble-marcha "Valencia" de José Padilla. Nuestra "Visita sorpresa" de la semana disfrutaba mucho con las fiestas y el glamour, jugaba al tenis con Schoenberg y era un gran pintor aficionado. Escuchamos de su factura "Someone to Watch Over me" y los "Tres preludios para piano". Si quieres saber quién es, escucha el minuto 24 de este podcast. En la "Academia Arcadia" conocimos el dossier del mes de abril de la revista Scherzo titulado "Ópera y derecho (II)", a propósito del cual escuchamos fragmentos de óperas en las que se pueden hallar rastros de procesos judiciales de las épocas de sus respectivas ambientaciones históricas: "Fidelio" de Beethoven, "Lucio Silla" de Mozart, "Lohengrin" de Wagner y "Tosca" de Puccini.