El titular que nos guía esta tarde en nuestra selección musical es el siguiente: "Se hace una prueba de ADN para conocer su árbol genealógico y descubre que siempre ha vivido engañada con su edad". En primer lugar, escuchamos "So so, leave off this lamenting kiss" de Alfonso Ferrabosco (hijo). A continuación, recordamos la relación de Joseph Haydn con Luigia Polzelli, con la que, según algunos biógrafos, como Robbins Landon, tuvo uno o varios hijos. Del compositor austriaco escuchamos dos fragmentos de la ópera "La isla deshabitada". Giacomo Puccini también tuvo un hijo ilegítimo, Antonio Manfredi. Repasamos la trágica historia de la familia Manfredi y escuchamos una selección de "La fanciulla del West", ópera del italiano cuyo personaje "Minnie" está en parte basado en la que fuera su amante, Giulia Manfredi. También nos adentrarnos en la historia de una ópera en la que uno de los personajes piensa que es hijo de una mujer que no es su madre, "Il trovatore" de Verdi. Borodin fue hijo ilegítimo del príncipe georgiano Luká Stepánovitch Gedevanishvili, quien lo registró conforme a la usanza de la época como hijo de uno de sus sirvientes, Porfiri Borodin. Del compositor ruso escuchamos un fragmento de su "Sinfonía núm. 1 en Mi bemol Mayor". Finalizamos el programa en el café vienés "Zum Neuen Blumenstock" frecuentado en el siglo XIX por Beethoven, otro compositor que pudo tener una hija ilegítima. Del de Bonn escuchamos "Kurz ist der Schmerz WoO 163".