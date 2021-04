Cafè d'Idees - Javier Pacheco, Camil Ros i "Las Kellys"

Laura Mesa conversa amb Mía Suárez, Membre de l'Associació “Las Kellys”.

L'entrevista d'actualitat és avui doble: Javier Pacheco i Camil Ros, secretaris generals a Catalunya de CC.OO i UGT respectivament. Han coincidit en dir no a la proposta del ministre José Luís Escrivà de donar un xec de 12.000 euros per cada any que els treballadors endarrereixin la seva jubilació.

Acabem la prkmera hora fent tertúlia amb Esther Vera i Milagros Pérez Oliva.