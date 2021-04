Cafè d'idees - Cunillera: "És curiós que Ayuso negociï una vacuna amb el comunisme"

Teresa Cunillera critica Isabel Díaz Ayuso per negociar "amb el comunisme" per la vacuna Sputnik V. La delegada del Govern a Catalunya es pregunta "On ha quedat allò de 'comunismo o libertad'?". Cunillera també critica que "seria un error" que a la UE cadascú vagi pel seu compte a comprar vacunes. Parlem dels desnonaments amb Lucía Delgado, portaveu de la PAH Barcelona.