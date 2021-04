Compay Segundo, 'Chan chan'

Mucha gente desconoce que fue el mismísimo Pablo Milanés, símbolo de la llamada Nueva Trova Cubana, el que realmente rescató del olvido a Francisco Repilado, alias Compay Segundo.

Si no llega a ser por Pablo Milanés, que recomendó encarecidamente a Compay Segundo cuando el norteamericano Ry Cooder preparaba el proyecto Buena Vista Social Club, reuniendo a veteranos músicos cubanos, ciertamente olvidados, aunque maestros en toda regla de la música popular, pese a que el mundo ajeno a la cubanía, ignorase hasta ese momento la existencia de estos enormes artistas.Por eso, insistimos, en que, si no hubiese sido por Pablo Milanés, el resto del planeta seguiría sin conocer a Compay Segundo, este gran maestro que nos regaló momentos musicales sublimes, como "Voy pa Mayarí", "Macusa", "Yo vengo aquí", "Ahora me da pena", entre otros muchos, o el monumental "Chan chan", original de Compay Segundo.