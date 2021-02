Los consumidores ganan la batalla legal. El Juzgado Mercantil de Madrid condena a la marca a pagar más de 16 millones de euros a casi 5.500 afectados que se unieron a la demanda presentada por la OCU. Además, la obliga a reparar los vehículos afectados por el trucaje de los motores para falsear las emisiones contaminantes. Volkswagen alega que no era su responsabilidad porque no es fabricante, sino que se limita a importar y distribuir los vehículos. La sentencia no es firme y puede ser recurrida. Informa David Vidueiro.