informativo-bizkaia-13/04/21

Era un temor fundado y se basaba en la experiencia. Bilbao ya está cerrado perimetralmente por traspasar la barrera de los 400 casos por cien mil habitantes en 14 días. No solo es la capital vizcaína: Getxo, MArkina, Muskiz,ONdárroa, POrtugalete, Sestao son localidades de más de 5.000 habitantes que también ha cruzado la zona de peligro. Vuelven los controles aleatorios, la vigilancia en las salidas de Metro... Medidas que ya hemos visto hace unas semanas

Hace doce días de los jolgorios de jueves santo y 10 de la bacanal del sábado de gloria previo a la desilusión de la final. No había que ser García Márquez para sentenciar que estamos ante crónica de una muerte anunciada. En este caso serán decenas las muertes, como son más de un centenar los que se encuentran en Cuidados Intensivos este martes.

Para que no se repitan los sucesos de jueves santo y el sábado de la final, la ertzaintza triplicará el despliegue de hace un par de semanas

Por cierto que la ertzaintza ha detenido a otras dos personas relacionadas con los incidentes del sábado previo a la final. Los arrestos se han producido en Bilbao y Basauri. Son ya 4 los detenidos, en buena medida gracias a la colaboración ciudadana. La operación sigue abierta