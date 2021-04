Timbres ocultos, improvisación acústica, ambient improvisado, sonidos diferentes llenarán nuestra Atmósfera esta semana.

Escucharemos la unión de Sara Oswald y Feldermelder, Spheric Lounge, el Recopilatorio "Outside The Lines" del sello Nonclassical, la reedición del disco Pole 3 (Yellow) del Pole. Retrocederemos en el tiempo para escuchar a Robert Carty y de vuelta al presente abrimos lo último de Tresque, The Fear Ratio, Julian Hival y David Ponziano.