Ars canendi - Piedras miliares: Claudia Muzio - 04/04/21

Primero de los programas que vamos a dedicar a esta eximia soprano italiana de corta vida (1889-1936), de la que hoy en día no se sabe gran cosa. Pero fue una artista impar, una exquisita fraseadora, una sensible decidora, una perfeccionista, una dominadora del aire, que sabía convertir en casi inaudibles suspiros. Y al tiempo, con un instrumento no monumental de aliento algo corto, una trágica verdadera, una comunicadora de altos vuelos. Contamos sus andanzas artísticas, analizamos su voz y estilo y la escuchamos en interpretaciones imperecederas –es cierto que casi siempre de deficiente sonido- de arias como Addio del passatto de La traviata, Vissi d’arte de Tosca, La mamma morta de Andrea Chénier, Si, mi chiamano Mimi de La bohème, Balatella de Pagliacci y Tacea la notte placida de Il trovatore