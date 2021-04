Capítulo dedicado al Coro de Cámara de los Países Bajos con obras de Swelink, Alessandro Scarlatti, Bach, Handel, Bruckner, Martin y De Leeuw (armoniasvocales@rtve.es):

SWEELINK: Psalm 98 “Chantez a Dieu” (6.00). Nederlands Kamerkoor. Dir.: W. Christie. SCARLATTI: Dixit Dominus (9.57). Nederlands Kamerkoor. Dir.: H. van der Kamp. BACH: Cantata BWV 21: Ich hatte viel Bekümmernis (4.23). Nederlands Kamerkoor, La Petite Bande. Dir.: R. Jacobs. HANDEL: Israel en Egipto: How is the mighty fall’n (7.38). Nederlands Kamerkoor, Le Concert Lorrain. Dir.: R. Goodman. BRUCKNER: Vexila Regis (5.43). Nederlands Kamerkoor. Dir.: U. Gronostay. MARTIN: Misa para doble coro: Credo (5.44). Nederlands Kamerkoor. Dir.: P. Dijkstra. DE LEEUW: Priëre (10.14). Nederlands Kamerkoor. Dir.: E. Spanjaard.