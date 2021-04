A lo loco y con patines - Melodías visibles e invisibles - 14/04/21

Patinadoras, patinadores. Hoy tenemos un programa que hemos titulado: “Melodías visibles e invisibles”. Canciones que tienen una gran fuerza visual, que por si solas proyectan imágenes en nuestra mente, si dejamos que fluyan y no oponemos resistencia. Entre nuestros invitados/as, en los que hay que creer para que las notas se conviertan en colores visibles, tendremos a: Paul Jacobs, Fana Hues, George Ka, Maribou State/Khruangbin, Paul McCartney/Beck, The Brian Jonestown Massacre, David Hemmings, The Roots, Brookii, Moby, Jamila Woods, Ajate.