A lo loco y con patines - Jura que no habrá lágrimas - 31/03/21

Patinadoras, patinadores. Hoy hemos titulado la sección musical como: “Jura que no habrá lágrimas”, basado en la letra de una canción de la banda: “Pinocho Detective”. Un programa repleto de canciones cuyas letras hablan de asuntos repletos de melancolía, que pueden hacer que fluyan algunas lágrimas por nuestros mofletes. Entre nuestros invitados/as: Maria Arnal i Marcel Bagés, Good Health Good Wealth, Camera Obscura, Courting, Late Of The Pier, Jimmy Sabater, The Rutles, Espanto, Pinocho Detective, The Stirrings, Cardi B, Roosevelt, Silk City/Dua Lipa/Diplo/Mark Ronson, Jean Carn.