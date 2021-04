A lo loco y con patines - Esta es una historia de amor y odio - 06/04/21

Patinadoras, patinadores. Abrimos la semana con una historia de “Love and Dead”, un título quizá un poco funesto, para una selección musical que básicamente habla de historias con fecha de caducidad, que narran acontecimientos de las emociones y los sentimientos. Entre nuestros invitados/as: Alessandro Alessandroni, Priya Ragu, Southern Culture On The Skids, Fontaines D.C., Poppy Ajudha, Cut Chemist, yungmorpheus/ewonee, Sneaks, Lewis OfMan/Alicia te quiero, Ebo Taylor, Petter Eldh/Koma Saxo/Verneri Pohjola, Young Old Soul, Myele Manzanza/Benjamin Muralt.