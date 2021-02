Teresa Rodríguez, diputada de anticapitalistas no adscrita en el Parlamento de Andalucía, ha comentado en el informativo 24 horas de RNE que los 11 diputados del nuevo grupo que les han “obligado a constituir” seguirán trabajando desde las iniciativas legislativas y desde Andalucía no se rinde “para refundar Adelante Andalucía”. “El objetivo es recuperar el grupo parlamentario y la izquierda andaluza, no la financiación”, ha puntualizado a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional. Rodríguez ha insinuado que su salida de Adelante Andalucía responde a un acuerdo entre los socialistas y Podemos de replicar en Andalucía la fórmula del Gobierno estatal. “Tengo la impresión de que Podemos se disuelve en el Gobierno y el PSOE sacará rendimiento”, ha mantenido Rodríguez.