Los Oscar preparan sedes alternativas en Londres y París para que acudan allí quienes no puedan asistir a la gala de Los Ángeles del próximo 25 de abril. La 93 edición de los Oscar, que se pospuso dos meses por el coronavirus, tiene como principal objetivo celebrarse de forma segura y respetando las restricciones de la pandemia, pero la Academia de Hollywood también se ha marcado como meta evitar el empacho de videollamadas que perjudicaron notablemente a galas casi por completo virtuales como los Globos de Oro. Los Oscar no se emitirán en Hong Kong por primera vez en más de 50 años por la censura china. En un comunicado, el canal TVB confirmó que no emitirá la ceremonia como lleva haciendo desde 1969, una decisión que asegura que es "puramente comercial" pero que coincide con la censura promovida por el Gobierno chino contra un corto-documental nominado.

Informa Ana Zurita.