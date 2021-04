La huella medioambiental de la lucha contra el coronavirus

La pandemia tendrá efecto a futuro. En 24 horas de RNE intentamos descifrar la huella medioambiental que dejará la lucha contra el coronavirus con Arturo Ariño, el director del departamento de Biología Aplicada de la Universidad de Navarra. “El impacto biológico es difícil de estimar porque no puede separarse de otros impactos como el social, el económico o el sanitario”, ha indicado el profesor. También ha considerado que la pandemia “se ha convertido en una totalidad” y otras consideraciones, como el propio medio ambiente, pueden haber quedado “en segundo plano”. “La pandemia ocurre en nuestro medio y este sufrirá las consecuencias si, como humanos, variamos nuestro impacto”, ha destacado.

Ariño ha explicado que las mascarillas están hechas de materiales que no se reciclan fácilmente y pueden volar con facilidad, pero “si se desechan como residuos no reciclables no deberían suponer gran problema”: “Son un problema si se expanden por el medioambiente, pero, aunque generamos y gastamos muchas, se quedan detrás de otros residuos que generamos asiduamente, como los envases”.