Artadi, JxCat: "Nuestro único candidato es Pere Aragonés"

Elsa Artadi, vicepresidenta y portavoz de Junts per Catalunya, JxCat, ha indicado que el acuerdo con Esquerra para la investidura de Aragonès “es fácil y está cercano” pero ha explicado que se abstendrán en la investidura de mañana porque “hasta que no haya un acuerdo de legislatura no pueden entrar en un Gobierno”: “La ciudadanía después del 14 de febrero ha pedido que nos entendamos”.

En 24 horas de RNE, Artadi ha sostenido que su único candidato es el republicano. “No especularemos ni jugaremos, pero antes de dar un paso, que queremos dure 4 años, preferimos seguir trabajando para un buen acuerdo que permita dejar de lado otros desencuentros y diferencias y aprender de la legislatura pasada”, ha comentado.

“Puigdemont ni busca un papel ni busca un rol, es el presidente legítimo y en el exilio, pero no participa ni condiciona las negociaciones. Estamos acercando posiciones sobre buscar un espacio, alejado del día a día parlamentario, donde tejer una estrategia conjunta del independentismo, poder trabajar y coordinar todos los ámbitos que afectan al proceso de independencia”.